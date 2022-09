Nördlingen

12:30 Uhr

"Diamantos": Eine faszinierende Pferde-Show

Plus Seit einigen Tagen ist Karlheinz Grundlers neue Show "Diamantos" im Reitstall Petra in Nördlingen. Die Inszenierung ist ein tolles Erlebnis für Jung und Alt.

Zwei Jahre lang mussten Karlheinz Grundler und sein Showteam vom Reitstall Petra in Nördlingen warten, bis es wieder möglich war, eine Pferdeshow in dieser Qualität und Größenordnung auf die Bühne zu bringen. Seit einigen Tagen läuft "Diamantos – Wunschstein der Pferde" im Reitstall in der Oettinger Straße 10 in Nördlingen. Und was das Team um Grundler und Hendrik Becker, die wie immer für Idee, Buch, Inszenierung und Regie verantwortlich sind, in der großen Reithalle zeigt, ist schlichtweg ein Erlebnis – nicht nur für Pferdefreunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

