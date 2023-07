Nördlingen

18:00 Uhr

Die alte Hopf-Villa an der Marienhöhe soll abgerissen werden: Das ist geplant

In dieser Villa in Nördlingen lebten einst Fritz und Liselotte Hopf. Sie soll jetzt abgerissen werden.

Plus 2018 verstarb Liselotte Hopf mit 99 Jahren und vererbte ihr Anwesen an eine Stiftung. Die hat Villa und Grundstück an ein Nördlinger Bauunternehmen verkauft.

Die Villa des verstorbenen Unternehmer-Ehepaares Hopf befindet sich in Nördlingen wahrlich in einer Traumlage. Wer am Wenzel-Parler-Weg wohnt, der kann einen wunderbaren Ausblick in Richtung Riesrand genießen, man hat das Freibad gleich um die Ecke, die Marienhöhe vor der Haustür und die Altstadt ist auch nicht weit. 2024 soll die in die Jahre gekommene Villa abgerissen werden. Ein Nördlinger Bauunternehmen will an ihrer Stelle neuen Wohnraum errichten.

Schon im Jahr 2020 gab es in Nördlingen Gerüchte darüber, was mit der Villa und dem dazugehörigen rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück geschehen soll. Damals hieß es, geplant seien zwei neue Villen und Wohnungen. Die alte Hopf-Villa gehörte in diesem Jahr noch der Fritz-und-Liselotte-Hopf-Stiftung, SPN-Beirat Helmut Beyschlag sagte damals, es gebe Vorüberlegungen, aber noch keine konkreten Pläne. Die gibt es dafür jetzt.

