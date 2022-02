Die angehende Zahnärztin Julia Hock will Flüchtlingen helfen

Plus Julia Hock will auf der Insel Chios Flüchtlinge zahnmedizinisch behandeln. Um den Trip zu finanzieren, startet die Studentin ein Crowdfunding.

Julia Hock bekam als Kind eine Zahnspange. Was bei manchen Kindern zu Tränen führt, führte bei der Baldingerin zu einem Berufswunsch. Sie wollte Zahnärztin werden - doch es gab da eine Hürde.