Die Arbeitslosenquote im Ries steigt

Dass die Arbeitslosenquote auch im Ries steigt, allerdings vor allem an den Sommerferien. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Krater weiterhin hoch.

Die Zahl der Arbeitslosen im Ries ist im August gestiegen. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 858 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 99 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,7 Prozent und liegt damit um 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, sagt: „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen." Anstehende Entlassungen würden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem folge für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit. Deshalb sei bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. "Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 52,1 Prozent. Momentan sind 143 junge Menschen ohne Arbeit, 49 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,8 Prozent." Die meisten fänden aber im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung, besuchten eine weiterführende Schule oder begännen zum Wintersemester ein Studium. "Von September bis November geht die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück. Meistens wird bereits im Oktober das Niveau vom Juni wieder unterschritten."

78 neue Arbeitsstellen wurden gemeldet

Von den insgesamt 858 Arbeitslosen sind beim Jobcenter Donau-Ries 442 arbeitslose Personen gemeldet. Das sind 11,1 Prozent mehr als vor einem Monat. Im August haben sich 290 Personen neu arbeitslos gemeldet. Davon kamen 102 aus einer Erwerbstätigkeit und 114 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten genau 200 ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 68 eine Beschäftigung auf und weitere 45 Personen begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden im August 78 neue Arbeitsstellen gemeldet, 17 weniger als im Juli. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 532 freie Arbeitsplätze gemeldet. Dieser anhaltend hohe Stellenbestand macht deutlich, dass in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen: Lager, Verkauf, Post- und Zustelldienste, Elektrotechnik, Büro- und Sekretariat, Berufskraftfahrer, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Schweiß- und Verbindungstechnik, Bediener Hebeeinrichtungen und Lebensmittelherstellung. (AZ)

