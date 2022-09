Die bunten Stühle aus der Malaktion des Frauencafés werden versteigert

2019 wurden die Stühle gestaltet, jetzt sollen sie im öffentlichen Raum weiter genutzt werden. Wann die Werke ersteigert werden können.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2019 wurden bei einer öffentlichen Malaktion „Bunte Stühle“ gestaltet. Die bunten Stühle sollten symbolisch die Vielfalt der Kulturen zeigen, die in Nördlingen leben. Sie hatten ihren Einsatz bei verschiedenen Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen und lösten dort immer wieder sehr positive Reaktionen aus. „Diese Stühle sind wirklich zu schade, als dass sie ein Dasein auf dem Dachboden der Alten Schranne verdient haben“, meint Friedrun Meyer, die die Aktion damals federführend begleitet hatte.

Deshalb sollen sie jetzt bei einer öffentlichen Versteigerung neue „Besitzer“ finden. Am Donnerstag, 6. Oktober, von 19 bis 21 Uhr findet die Auktion, organisiert von Bücher Lehmann und dem Interkulturellen Frauencafé, auf dem Platz vor der Buchhandlung in der Fußgängerzone statt. Gabriele Allgaier-Pfaff wird als Auktionatorin wirken und die 28 Stühle – ab einem Mindestgebot von 10 Euro – meistbietend versteigern. Der Erlös geht an das Interkulturelle Frauencafé für seine Integrationsarbeit. „Es wäre toll“, sagt Friedrun Meyer, „wenn die Stühle an öffentliche Plätze kämen. Wenn sie als bunte Botschafter ein Symbol sein könnten für die Idee, dass hier in Nördlingen jede und jeder einen erkennbaren und bequemen Platz in der Gemeinschaft hat, gleich welcher Couleur er ist und welche Herkunft sie oder er hat.“

Sie denkt dabei an viele Stellen, an denen man warten kann und muss, wie zum Beispiel beim Arzt oder in Apotheken, bei Behörden, bei der VHS, im Rathaus, in Läden und Geschäften. Sie hegt damit die leise Hoffnung, dass das Zusammenleben vielfältiger Kulturen im Donau-Ries-Kreis kein reines Lippenbekenntnis ist. Deswegen will sie nicht nur Privatleute ansprechen, sich an der Auktion zu beteiligen, sondern vor allem Geschäftsleute, die die bunten Farbtupfer dann in ihren Besucherbereichen weiter nutzen.

„Ein Stuhl war und ist immer etwas Besonderes“, so Meyer, „in vielen Kulturen, aus denen unsere Frauen kommen, gibt es ja oft gar keine Stühle oder sie sind nur hochgestellten Personen vorbehalten, wie es bei uns vor dem Mittelalter ja auch noch war.“ Auf jeden Fall sei ein Stuhl ein beredtes Zeichen dafür, sich sicher, angenommen und aufgenommen zu fühlen. In diesem Sinne soll die Auktion auch stattfinden, es wird Getränke und kleine internationale Fingerfood-Köstlichkeiten geben und sicher jede Menge Spaß bei der Versteigerung. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung, besondere Exemplare kann man sich nicht reservieren lassen, da heißt es, eben rechtzeitig da zu sein und mitzubieten. Wie bei den meisten Versteigerungen wird selbstverständlich nur Bargeld angenommen und das ersteigerte Möbel sollte sofort mitgenommen werden.

