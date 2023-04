Die Dorfrocker wollen am Stabenfreitag in Nördlingen für Stimmung sorgen

Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus aus Unterfranken, besser bekannt als Die Dorfrocker, sind für den Stabenfreitag gebucht. Auch die Vorband steht fest.

Bei der unterfränkischen Band Dorfrocker läuft es. Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann haben während Corona sogenannte Traktor-Konzerte ins Leben gerufen und waren so erfolgreich damit, dass sie nach sage und schreibe 120 Traktor-Konzerten im Jahr 2021 Anfang 2022 das weltgrößte Traktor-Konzert in Brasilien spielten – vor über 1500 Traktoren aus Südamerika. Jetzt kommen sie einer Mitteilung zufolge zum Stabenfest am Freitag, 5. Mai, nach Nördlingen und freuen sie sich ganz besonders auf ihr Gastspiel.

Die Dorfrecker spielen am Festzelt beim Stabenfest in Nördlingen

Die Dorfrocker sind nicht nur drei Brüder, sondern auch drei Landwirtsenkel. Aus diesem Grund liegt ihnen ihre Single „Der King“, die sie gemeinsam mit dem bayerischen Comedy-Shootingstar „Addnfahrer“ aufgenommen haben, auch so am Herzen. „Wir sind der Meinung, dass den Bauern und Bäuerinnen gerade in letzter Zeit zu wenig Anerkennung und Respekt entgegengebracht wird. Sie sind es, die dafür sorgen, dass wir alle Milch im Supermarkt, Brot beim Bäcker oder Wurst beim Metzger kaufen können", heißt es in einem Statement der Musiker.

Nachdem die ECHO-nominierte Partyrock-Band mit ihrem Song „Dorfkind“ bereits einen Hit landete, der am Ballermann auf Mallorca genauso wie in Grundschulklassen gesungen wird, schlägt das Lied "Der King" jetzt in die gleiche Kerbe – und das noch erfolgreicher, heißt es weiter.

„Kurze Zeit nach der Veröffentlichung ging der Song bereits durch die Decke im Internet“, schildern die Dorfrocker. Bereits am ersten Wochenende landete der Titel auf Platz 1 der iTunes-Schlager-Charts, im Radio wurde er ebenso auf Platz 1 der „Deutschen Schlagerparade“ gewählt, und bei Spotify avancierte er in kürzester Zeit zum beliebtesten Song der Band, der natürlich beim Konzert am Freitag, 5. Mai ab 21.30 Uhr, in Nördlingen auch nicht fehlen wird. Als Vorgruppe kommen die ,,Blechstreet Boys“ ab 19 Uhr ins Festzelt.

Hier gibt es Tickets für die Dorfrocker am Stabenfreitag, 5. Mai 2023

Der Kartenvorverkauf läuft bei den Rieser-Nachrichten und beim RIESER extra, Deininger Straße 8 in Nördlingen oder im Internet unter www.stabenfest.de/tickets. Auch auf der Touristinfo der Stadt Nördlingen sind die Karten erhältlich. Der Einlass erfolgt um 18 Uhr, die Vorgruppe spielt um 19 Uhr, die Dorfrocker dann ab 21.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15. Kein Einlass unter 16 Jahren. (AZ)