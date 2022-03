Die Drehergasse in der Nördlinger Altstadt wird gesperrt

In Abschnitten wird die Drehergasse in der Innenstadt gesperrt. Sie ist Teil des wichtigen Inneren Rings. Wann die Arbeiten beginnen.

Ab April wird es in der Nördlinger Altstadt eine neue Straßenbaustelle geben: Wie Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann unserer Redaktion mitteilt, wird dann die Drehergasse saniert. Dort kommt unter anderem ein neuer Kanal in die Erde, zudem sollen Gasleitungen neu verlegt werden.

Die Baustelle soll in Abschnitte unterteilt werden, die Umleitungen dementsprechend verlaufen: So könnte der Umweg über den Bretter- beziehungsweise Schäffles- und Kohlenmarkt eine Option sein, wenn der erste Teil der Drehergasse dicht ist. Ziel ist es, die Baustelle bis zum Historischen Stadtmauerfest abgearbeitet zu haben. Das soll bekanntlich vom 9. bis zum 11. September stattfinden - eine moderne Baustelle würde so gar nicht zum Mittelalter-Flair passen, der an diesem Wochenende in Nördlingen herrschen soll.

Zuletzt war es in der Drehergasse unter anderem zu Behinderungen gekommen, als das ehemalige Schuhhaus Dippel zu Wohnungen umgebaut wurde. Die Maßnahme ist eine von 18, die die Stadt Nördlingen in diesem Jahr angehen will.