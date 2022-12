Die Ensembles der Rieser Musikschule geben ein Weihnachtskonzert

Plus Manche Schülerinnen und Schüler treten mit ihren Instrumenten zum ersten Mal auf. Die Titelmelodie eines berühmten Weihnachtsfilms ist zu hören.

Eine langjährige Tradition konnte jetzt nach zweijähriger Coronapause endlich fortgesetzt werden: Die Rieser Musikschule veranstaltete ein vorweihnachtliches Konzert mit ihren Ensembles. Die Blechbläser-Anfänger unter der Leitung von Rainer Brauneis hatten dabei ihren ersten Auftritt.