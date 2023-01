Die erste Sozialberufsmesse im Landkreis findet in Nördlingen statt

Zehntausende Erzieher fehlen schon jetzt in Bayern, bald werden es noch mehr sein. Wer die Ausbildung absolviert, kann daher wählerisch sein und bekommt eine Prämie.

20.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen in Bayern schon jetzt, sagt Timo Meister, der Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik (Faks) in Nördlingen. In den kommenden Jahren werde diese Zahl noch deutlich ansteigen, aller Ausbildung zum Trotz. Denn ab 2026 werden schrittweise alle Grundschüler Anspruch auf einen Hortplatz haben, erklärt Meister: "Wenn 2030 alle vier Jahrgänge an der Grundschule einen Anspruch haben, fehlen bundesweit 250.000 Erzieherinnen und Erzieher." Was wiederum einer von vielen Gründen ist, warum es am 31. Januar in Nördlingen die erste Sozialberufsmesse im Landkreis Donau-Ries gibt.

Sie soll in den Räumen der Fachakademie in der Hüttengasse 2 von 13 bis 19 Uhr stattfinden. Im Erdgeschoss werden sich Träger von Kindertageseinrichtungen vorstellen. Die ersten Zusagen hat Meister schon in der Tasche, unter anderem sind die Lebenshilfe und Sankt Simpert, ein katholischer Träger für Kitas, dabei. Im ersten Stock präsentiert sich die Fachakademie. Zum einen bietet sie die normale Erzieherausbildung an, die vier Jahre dauert. Wie Meister sagt, bekomme man in den ersten drei Jahren monatlich 800 Euro Förderung, im letzten Jahr dann 75 Prozent des vollen Gehalts. Jeder Absolvent und jede Absolventin erhalte nach dem Abschluss auch noch 2000 Euro Prämie, berichtet Meister: "Erzieher ist ein absoluter Mangelberuf." Wer bereits als Kinderpfleger an die Faks kommt – oder einen ähnlichen Beruf erlernt hat –, muss die Fachakademie nur drei Jahre lang besuchen.

Vielfältig: Assistent für Ernährung und Versorgung

Den Beruf der Kinderpflegerin oder des Kinderpflegers kann man an der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen lernen, sie wird von Waltraud Bergmaier geleitet. Wer die Ausbildung mache, müsse sich in keiner Weise Sorgen um eine Arbeitsstelle machen, sagt sie: Auf jeden Absolventen kämen zwei bis drei Jobs. Ähnlich sieht es bei den anderen Spezialisierungen aus, die an der Liselotte-Nold-Schule unterrichtet und bei der Sozialberufsmesse ebenfalls vorgestellt werden: Ergotherapie, Pflegefachhelfer, die generalistische Pflegeausbildung sowie den Assistenten oder die Assistentin für Ernährung und Versorgung. Wer im zuletzt genannten Beruf arbeite, der könne an vielen Stellen eingesetzt werden, betont Bergmaier – zum Beispiel in Krankenhäusern oder Schulküchen. Stellvertretende Landrätin Claudia Marb ist beeindruckt von der Vielfalt des Berufs: "Das sind kleine Unternehmerinnen."

Der Landkreis ist bei der Sozialberufsmesse ebenfalls dabei, stellt dort unter anderem die Weiterbildung zur Tagesmutter vor. "Wir brauchen die Sozialberufe", betont die stellvertretende Landrätin, die aus Rain stammt. Immer wieder wird die Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin von Eltern auf Kitaplätze angesprochen, die Stadt baue derzeit einen neuen Kindergarten mit sieben Gruppen und brauche dafür auch Personal: "Man muss auch die wirtschaftliche Lage der jungen Eltern sehen. Da müssen oft auch beide arbeiten, das geht nicht anders." Das soziale Miteinander in einer Kita sei zudem ein Gewinn für die Kinder. Im besten Fall erinnere man sich doch auch später noch gerne an die eigene Erzieherin. Marb appelliert an die Eltern, Sozialberufe nicht von vornherein für ihre Kinder auszuschließen.

Deutlich mehr angehende Erzieher könnten unterrichtet werden

Die seien auch deutlich besser bezahlt als früher, betont Meister. Man schließe keinen aus: Ob Mann oder Frau – in Berlin betrage der Anteil der männlichen Erzieher bereits 35 Prozent –, jung oder älter – vielleicht wolle sich ja mancher nach Corona beruflich neu orientieren. Platz für mehr angehende Erzieherinnen und Kinderpfleger gäbe es durchaus. An der Faks sind derzeit 23 Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der verkürzten Ausbildung, 60 könne man aber locker aufnehmen, sagt Meister. Ähnlich sieht es bei den Kinderpflegern und -pflegerinnen an der Liselotte-Nold-Schule aus: Dort haben zuletzt 25 begonnen, die doppelte Zahl könnte unterrichtet werden. Claudia Marb berichtet, sie habe erst neulich mit einer Erzieherin gesprochen, die in den Ruhestand gegangen ist: "Sie hat gesagt, es ist einer der schönsten Berufe, die es gibt."

