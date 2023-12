Nördlingen

vor 49 Min.

Die ersten Schuhe für Habiba kommen aus Nördlingen

Plus Das Mädchen geht auf die SPN-Schule in Tansania. Schuhe besaß sie wegen einer Behinderung noch nie. Bis die Wolfs aus Nördlingen beginnen, zu tüfteln.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Der Stress in der Vorweihnachtszeit, die glatten Straßen, die unfreundlichen Kollegen - all das sind am Ende doch nur die Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft. Wäre Habiba in dieser Gesellschaft auf die Welt gekommen, würde sie heute mit ihren Freunden um die Wette rennen. Doch das junge Mädchen ist in Tansania geboren, ihre Füße sind verdreht, sie humpelte auf den Außenkanten - bis ein besonderes Paket aus Nördlingen an ihrer Schule ankam.

Ein Blick zurück: 2019 wurde das Nördlinger Unternehmen Schwaben Präzision (SPN) 100 Jahre alt. Damals wurde beschlossen, dass in Tansania, genauer in Kwandola, eine SPN-Schule zusammen mit der Fritz und Liselotte-Hopf-Stiftung und dem Verein "Vier Sterne für Afrika" unter dem Dach des Projektes "1000 Schulen für die Welt" entstehen sollte. Geschäftsführer Rainer Hertle reiste 2023 nach Tansania und war bei der Eröffnung dabei. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er, dass er bei diesem Besuch auch Habiba kennengelernt habe: "Sie war ganz zurückhaltend und schüchtern." Auf elf oder zwölf Jahre schätzt Hertle das Mädchen. Ihm wurde berichtet, dass sie auch schon an den Füßen operiert worden sei. Doch weil die Nachsorge fehlte, sei der gewünschte Erfolg nicht eingetreten. Bedrückend sei es gewesen, das Mädchen so zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen