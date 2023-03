Die ersten Sonnenstrahlen – so kosten die Rieser das Wetter aus

Nördlingen erwacht aus dem Winterschlaf. Wie genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen?

Die Menschen zieht es wieder auf die Straßen der Innenstadt. Die Geschäfte und Läden sind gut besucht. Gleich wirkt die Stadt belebter und die Stimmung aufgeheitert. Bei einem Gang durch die Stadt trifft man auf viele Eis essende Menschen, denen die Sonne ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Es ist spürbar: Nördlingen ist bereit für den Frühling. Wir haben uns für Sie umgehört, was die Menschen in Nördlingen auf die Straßen treibt und wie sie die ersten Frühlingsanzeichen genießen.

Ingrid Schiele, Nördlingen Foto: Ann-Kathrin Walz

„Ich bin viel an der frischen Luft und gehe spazieren. Nicht nur direkt in der Stadt Nördlingen, sondern auch viel in der Umgebung. Die Sonne hebt einfach die Stimmung. Ich freue mich über das Wetter und das der Frühling bald kommt.“ (Ingrid Schiele, Nördlingen)

Christoph Heuberger, Stetten Foto: Ann-Kathrin Walz

„Ich genieße das gute Wetter mit leckerem Eis, einem Kaffee und ganz viel Sonne. Das Wetter macht mir einfach bessere Laune und bringt einen wieder raus in die Stadt und vermehrt unter Leute.“ (Christoph Heuberger, Stetten)

Gesska Pöhler, Höchstädt Foto: Ann-Kathrin Walz

„Ich verkaufe selbst gemachte Häckelsachen und war deswegen auch gerade bei einer Kundin hier in Nördlingen. Aber jetzt genieße ich noch das gute Wetter, indem ich mich noch mit meinen Freundinnen treffe.“ (Gesska Pöhler, Höchstädt)

Walter Hochradel, Nördlingen Foto: Ann-Kathrin Walz

„Der Winter ist jetzt vorbei! Wir sind gerade wieder vom Skifahren heimgekommen. Auch wenn das Wetter erst mal wieder schlechter werden soll, freu’ ich mich auf den Frühling – obwohl ich den Winter sehr mag. Wir haben einen wunderschönen Garten, der dann wieder mehr genutzt wird und samstags gehen wir immer auf den Markt und treffen uns mit Freunden.“ (Walter Hochradel, Nördlingen)