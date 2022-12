Die ganze Palette Rieser Besonderheiten auf einer CD

Das Mundart-Duo Okomod veröffentlicht nach "Forever Aftermede" seine zweite CD. "Hoim ins Ries" heißt das neue, hörenswerte Werk von Jochen Österlein und Florian Hager.

Es ist eine wahrlich wilde Mischung auf dieser zweiten CD der beiden Rieser Musiker Jochen Österlein (Los Bressackos) und Florian Hager (DJ Haggis). Musikalisch ist alles dabei: Country, Rock, Liebeslieder, Jazz, Punk oder volkstümlich Zwiefacher mit der Maihinger Blasmusik-Combo Meddlr Musi, es wird nichts ausgelassen. Nach dem Überraschungserfolg des ersten Tonträgers „Forever Aftermede“ haben sie mit „Hoim ins Rias“ noch eins draufgelegt, musikalisch und vor allem Ries-philosophisch.

Da geht es ums „Verdruggd“-Sein in der Disco nebst verpassten Chancen bis zum Putzlicht, um ungleiche Beziehungen „Mädle du bisch echt kompliziert“, von der sogar die Oma dringend abrät und um ein im Ries scheinbar weit verbreitetes Phänomen, das die beiden verharmlosend „Rio Grande“ nennen: „Heit benne grande“. Text und Musik stammen wie immer von den beiden Künstlern selbst, auch der Huisheimer Arndt Pischke zupft wieder den Bass. Und wie immer im Umfeld der beiden passiert alles mit Augenzwinkern, aus jedem Satz ist die Heimatverbundenheit spürbar, ohne auch nur in den Verdacht der Volkstümelei zu geraten.

Okomod nehmen Dorfklatsch ordentlich aufs Korn

Im Gegenteil: in „Am Samsde wird koi Stroß net kehrt“ nehmen sie den Dorfklatsch ordentlich aufs Korn und auch vor anrüchigen Themen machen sie nicht Halt: „Dr Hoimscheißer“ kommt genauso streng duftend daher wie das Thema „Mischtlachfahra“. Ein origineller Titel ist die „Ipfpflicht“, in dem es nicht, wie der schnelle Leser vermuten könnte, um den Pieks in den Arm geht, sondern um die zwanghafte Absicht, den Rieser Tafelberg zu besteigen, um ins gelobte Land blicken zu können.

Auch geradezu zärtliche Titel sind auf der CD zu finden: 2004 spielt am Gosheimer Weiher, „Heid gheare Dir“ erklärt sich selbst und der letzte Song ist das Liebeslied schlechthin auf die Heimat, „Hoim ins Rias“. Selbst die Kulinarik spielt auf dieser neuen Platte eine herausragende Rolle: Da wird einem Rieser Kultwirt gehuldigt (Beschde Pizza) und selbstverständlich dürfen die „Wischdla, Wischdla“ und alles was auf der Nördlinger Mess’ so dazugehört, nicht fehlen. Sogar einen Bonus-Track gibt es auf der CD, zufällig entdeckt, als der Tonträger nach dem letzten Song (und einer langen tonlosen Pause) noch die Lieblingsspeise der Protagonisten preisgab, „Spätzla mit Soß’“.

Die neue CD von Okomod gibt es unter anderem in Nördlingen bei Bücher Lehmann. Foto: Peter Urban



Fazit: „Hoim ins Rias“ ist ein großer Spaß, der allen, die der Sprache mächtig und der Rieser Topografie und Eigenheiten gewahr sind, viel Freude machen wird. Noch dazu ist „Okomod – Musik in Rieser Mundart“ musikalisch anspruchsvoll und für jedes Ohr geeignet. Wie immer werden die Österlein/Hager-CDs im Eigenvertrieb veröffentlicht und sind ab sofort ausschließlich bei Bücher Lehmann in Nördlingen, Spielwaren Bork in Oettingen, beim Hofladen Straß in Alerheim und bei Naturlust Bio in Rudelstetten zu haben.

