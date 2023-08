Nördlingen

18:00 Uhr

Die größte Baustelle Nördlingens: Der Keller des neuen Hallenbades wird gebaut

Erst am Rand der Baugrube kann man erkennen, welche Dimensionen allein der Keller des neuen Hallenbades in Nördlingen annehmen wird. Die Warnbarke rechts soll verhindern, dass jemand in die Grube fährt und stammt von einer Baustelle am Frankfurter Flughafen.

Plus Im Rieser Sportpark entsteht derzeit das teuerste Projekt in der Geschichte der Stadt seit Sankt Georg: Das neue Hallenbad. Ein Besuch auf der Baustelle.

Von Martina Bachmann

Noch nie habe er eine so große Baustelle betreut, sagt Nördlingens Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann. Und wahrlich sind die Dimensionen im Rieser Sportpark durchaus beeindruckend: Auf rund 2200 Quadratmetern wird dort derzeit das neue Nördlinger Hallenbad errichtet. Langsam lässt sich erahnen, wo die Rieserinnen und Rieser künftig schwimmen und saunieren können.

Es nieselt leicht an diesem Vormittag, als Eichelmann mit seinem Auto in der Krankenhausstraße links in Richtung Baustelle abbiegt. Von Weitem sieht man nur die zwei großen, gelben Baukräne. Und auch wer aus dem Auto steigt, erblickt links ein paar Container, vorne einen Bagger, viele Paletten mit rosafarbenem Dämm-Material, rechts grüne Rohre. Das ganze Ausmaß dieser Baustelle offenbart sich erst, wenn man recht nah vor der riesigen Baugrube steht. Und die bildet nur ab, wo einmal der Keller sein wird: Die Sauna wird nicht über ein Untergeschoss verfügen.

