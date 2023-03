Die Hinrichtung am Kreuz war eine besondere Schande

Plus Eine Professorin der Berliner Uni referiert in Nördlingen. Es geht um das wohl wichtigste Symbol der Christen: das Kreuz. Das war nicht immer ein Kultobjekt.

Dr. Kathrin Müller, Professorin für Bildkulturen des Mittelalters an der Berliner Humboldt-Universität, hat in Nördlingen über das Thema „Das Kreuz - Eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols“ gesprochen. Der Vortrag war eine Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks Donau-Ries und des Nördlinger Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing. Das weltweit eingeführte und doch schwer verständliche Symbol des christlichen Glaubens hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Vom grausamen, mit Schande und Spott verbundenen Hinrichtungsgerät wurde es zum hochverehrten, kostbaren Kunst- und Kultobjekt, wie die Referentin anhand ausgewählter Kapitel aus ihrem 2022 erschienenen Buch zeigte.