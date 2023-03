Die innige Freundschaft zweier Ikonen – exzellent verkörpert in Nördlingen

Plus Das Theaterstück „Spatz und Engel“ skizziert das Leben von Marlene Dietrich und Édith Piaf. Vor allem Heleen Joor begeistert in Nördlingen mit brillantem Gesang.

Mehrmals musste die Aufführung verschoben werden, doch das Warten hat sich gelohnt: Das Tournee-Theater Thespiskarren präsentierte das Stück „Spatz und Engel“ in Nördlingen und begeisterte damit die rund 350 Besucher im Stastsaal Klösterle.