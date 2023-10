Nördlingen

Die Kita Marienhöhe feiert 50. Geburtstag: Das hat sich verändert

Plus Kinder und Eltern feiern in Nördlinger Kirche St. Salvator den Geburtstag des Kindergartens Marienhöhe. Im Gespräch blickt Leiterin Sonja Hubel zurück.

Die Kita Marienhöhe hat am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen im Gottesdienst in der Nördlinger Kirche St. Salvator gefeiert. Stadtpfarrer Benjamin Beck blickte auf die Gründung zurück und zog dafür den damaligen Artikel aus den Rieser Nachrichten von 1973 heran. Die Trägerschaft der Einrichtung teilen sich seit damals in „erfolgreicher Kooperation“ die Katholische Kirchenstiftung St. Salvator und die Stadt Nördlingen: Die Kirche ist für das Personal zuständig, die Stadt für das Gebäude und die Sachkosten.

Die Stadt baute damals den ehemaligen „Meyers Keller“ in Eigenregie und mit geringen Mitteln (55.000 Mark) aus. Der frühere Stadtpfarrer Johann Keppeler weihte das Gebäude ein. Oberbürgermeister Dr. Hermann Keßler führte damals aus, dass in dem Stadtviertel bislang ein Kindergarten gefehlt habe. Zur Gründung des Kindergartens hatte es auch eine Umfrage gegeben, für die ein Briefkasten an der Mehrzweckhalle aufgestellt worden war und an der 60 Prozent der Bürger teilgenommen hatten.

