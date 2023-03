Nördlingen

12:00 Uhr

Warum die Kitagebühren in Nördlingen wohl deutlich steigen

Plus Für Eltern fallen ab Herbst wohl höhere Gebühren für die Kita an. Auch beim Hort soll sich etwas ändern – doch im Ausschuss gibt es Kritik an einem Vorschlag.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Eltern planen monatlich eine Vielzahl an Ausgaben für ihre Kinder ein: Kleidung, Essen, Spielzeug und auch die Betreuung gehört dazu. Wird die Kita teurer, so bleibt weniger Geld für anderes. Das könnte auf Eltern in Nördlingen ab dem Herbst zukommen, denn die Betreuung wird dann wohl teurer: Bei den Gebühren sehen die kirchlichen und freien Träger der Nördlinger Kitas einen "deutlichen Anpassungsbedarf". Das schilderte Stadtkämmerer Bernhard Kugler in der vergangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen