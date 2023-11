Nördlingen

vor 16 Min.

Kommunen in Schwaben schlagen Alarm wegen ihrer Finanzen

Neu-Ulm - Rathaus - Gelder - Haushalt Wie geht die Gemeinde mit Zuschüssen für Vereine um? Diese Frage ist immer wieder Thema in Rennertshofen.

Plus Die Steuereinnahmen stagnieren, gleichzeitig steigen die Ausgaben. Mit Blick auf 2024 und die Tariferhöhungen kommen Sorgen auf. Was könnte helfen?

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Die Kommunen im Regierungsbezirk Schwaben schlagen Alarm. Durch die ungebremst steigenden Ausgaben der Städte und Gemeinden werde deren Leistungsbereitschaft erheblich gefährdet, hieß es am Montag bei der Versammlung des Bezirksverbandes Schwaben des Bayerischen Städtetages in Nördlingen. Auf den ersten Blick suggerierten das Steuer- und Finanzausgleichsvolumen zwar eine stabile Finanzlage. Doch wenn man genauer hinsehe, stagnierten die Steuereinnahmen bei einem gleichzeitigen steilen Anstieg der Ausgabenseite, betonte Städtetags-Geschäftsführer Bernd Buckenhofer nach der Tagung im Schrannensaal bei einem Pressegespräch. Dies führe mitunter so weit, dass einzelne Städte Haushaltssperren verhängen müssten.

Insbesondere bei der Flüchtlingsunterbringung fühlten sich die Kommunen an der Kapazitätsgrenze angekommen, betonte der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse, der Bezirksvorsitzender für die kreisfreien Verbandsmitglieder im Städtetag ist. "Wir brauchen mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Geflüchteten", forderte Bosse und wies auf die Hauptlast hin, die die Gemeindeebene bei diesem Thema derzeit zu tragen habe. Von der Regierung erwarte er deshalb mehr Hilfestellungen, verbunden mit einer vernünftigen Finanzausstattung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen