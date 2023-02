Die Kreuzung am Nähermemminger Weg bekommt einen Zebrastreifen

Plus Die Stadt hat sich entschieden: Ein Zebrastreifen soll an der Kreuzung von Ulmer Straße und Nähememminger Weg gebaut werden. Auch Tempo 30 wird diskutiert.

Eigentlich war ja einmal ein sogenannter "Mini-Kreisel" für die Kreuzung Nähermemminger Weg/Ulmer Straße vorgesehen. Der sollte eine überfahrbare Mittelinsel haben, war aber auch umstritten und wurde zunächst nicht umgesetzt. Jetzt hat der Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss sich für einen Zebrastreifen an dieser Stelle entschieden. Doch die Rätinnen und Räte sind noch immer nicht zufrieden mit der Verkehrslage.