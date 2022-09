Die Musik des Stadtmauerfests: Wenn Pfeifen und Schalmeien erklingen

Hartwig Büsemeyer liefert mit "Das Königreich der Spielleute" historische Informationen zur Musik am Stadtmauerfest.

Auch die Musik wird auf dem Stadtmauerfest in verschiedenen Formen vertreten sein: "Pfeifferey", "Danzerey" und anderes. Dem Fachpublikum sowie der allgemeinen Leserschaft liefert Hartwig Büsemeyer bei "Das Königreich der Spielleute" dazu passende historische Informationen.

Der Autor ist selbst ein aktiver Spielmann. Er spielt verschiedene Sackpfeifen, Schalmei, Cornamuse, Gemshorn, Krummhorn und Flöte. In seinem Buch stellt er Organisation und Lebenssituation von Spielleuten im Elsass dar. Viele Abbildungen zeigen in Genreszenen die verschiedensten Instrumente und Instrumentalensembles sowie Dokumente und Notenbeispiele. Pfeiferbruderschaften, -könige, -gerichte und regelmäßige "Pfeifertage" bestimmen das Bild.

Historische Information zur Musik auf dem Nördlinger Stadtmauerfest

Entsprechend der geografischen Lage und der in den Blick gefassten Zeitspanne zwischen Spätmittelalter und Französischer Revolution kommt nicht nur der altdeutsche Stand der städtischen, höfischen oder freiberuflichen Spielleute zu Wort, sondern auch die Lebensform, in der sie nach dem Westfälischen Frieden und dem Übergang des Elsass an Frankreich weiterlebten. Äußerlich änderte sich zunächst wenig; der Wechsel der Amtssprache wirkte sich natürlich aus, aber zunächst nicht in der militanten Form wie in späteren Jahrhunderten. Noch am 10. März 1785 erneuerte der "Conseil Souverain d'Alsace" unter Bezugnahme auf "Ludwig von Gottes Gnaden König in Frankreich und Navarra" die mittelalterlichen Rechte und Statuten der elsässischen Spielleute, und zwar in einem zweisprachigen Dokument.

Pfeiferkönig und -gericht, Untere, Mittlere und Obere Bruderschaft entsprechend der Landeseinteilung arbeiteten zweisprachig weiter; Namen französisierten sich allmählich, aber nicht ausnahmslos. Letztlich waren es wohl finanzielle Probleme der Bruderschaften, Missachtung der Regeln und Korruptionsaffären, auch interne Zwistigkeiten (u. a. zwischen Straßburg und der "Provinz") geben – formal besiegelt durch das revolutionäre Gesetz vom 25. März 1794 - dem Zunftwesen der elsässischen Pfeifer den Todesstoß.

Nördlingen kommt im Verzeichnis der Orte, Länder und Landschaften des 235 Seiten starken, reich mit Fußnoten ausgestatteten Werks nicht vor; es wäre interessant, was neue Generationen von Heimathistorikern über das Stadtpfeiferwesen "in hiesiger Stadt" über die Ausführungen von Wulz im "Daniel", Heft 1/1966, zum Stichwort "Neujahranblasen" hinaus herausfinden. Anhaltspukte dafür würden sie bei Büsemeyer finden sowie in der digitalen Ausstellung des "Bavarikon".