"Die Nerven muss man haben": Go-Ahead wegen ausfallender Züge in der Kritik

Plus Noch im Oktober sei bei Go-Ahead keine Rede von Personalmagel gewesen, kritisieren Politiker. Jetzt gibt es Bestrebungen für einen Kompromiss auf der Riesbahn.

Die Negativschlagzeilen für die Bahnstrecke Donauwörth–Aalen reißen nicht ab. Erst mussten Fahrgäste den Schienenersatzverkehr nutzen, weil gebaut wurde, dann wegen einer wiederholten Zugentgleisung. So mancher erhoffte sich vom Fugger-Express-Nachfolger Go-Ahead Besserung – doch die tritt nicht ein. Bis Februar 2023 sollen Züge durch Busse ersetzt werden, weil Personal fehlt. Zwischen Februar und Juni soll dann laut Fahrgastverband Pro Bahn ein zweistündiger Bahn- und Schienenersatzverkehr gelten. Der Fahrgastverband stellt mehrere Forderungen auf. Deutlichere Kritik kommt aus der Politik – inklusive Lösungsversuchen.