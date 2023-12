Nördlingen

18:00 Uhr

Die neue Stellplatzsatzung: Vorteile für Händler und Gastronomen

Plus In Nördlingen gelten neue Regeln für Stellplätze. Grünen/Frauenliste-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Goschenhofer betitelt die Satzung als "Lex Egerviertel".

Das Parken in der Nördlinger Altstadt kann eine komplizierte Angelegenheit sein. Zum einen ganz praktisch, wenn man am Samstag bei bestem Marktwetter versucht, möglichst zentral sein Auto abzustellen. Zum anderen eher theoretisch, wenn man ein Gebäude in der Stadt umbaut. Bislang gab es nämlich nicht nur reelle, sondern auch fiktive Stellplätze, Ablösezahlungen und vieles mehr. Der Nördlinger Stadtrat hat jetzt eine neue Stellplatzsatzung verabschiedet. Die wiederum bedeutet zwei entscheidende Änderungen.

In der Vergangenheit hatten bei Umbauten in der Nördlinger Altstadt die sogenannten fiktiven Parkplätze eine große Rolle gespielt. Thorsten Vogelgsang, Sachgebietsleiter Bauverwaltung und Bauordnung, erklärt das System an einem Beispiel: Einem 100 Quadratmeter großen Gastraum wurden bislang zehn fiktive Stellplätze zugeordnet. Wer aus dem Gastraum nun eine Wohnung machte, war fein raus. Denn für eine Wohnung in dieser Größe brauchte man nur zwei Stellplätze. Nun kann man aber auf fiktiven Parkplätzen keine echten Autos parken. Und deshalb wurden diese Stellplätze mit der neuen Satzung abgeschafft. Wer künftig in der Stadt Wohnraum errichten will, muss echte Parkplätze nachweisen oder eine Ablöse in Höhe von 10.000 Euro bezahlen (bisher waren es 6500 Euro).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

