Nördlingen

vor 17 Min.

Die Nördlinger Georgskirche bleibt im Winter kalt – es gibt aber Hoffnung

In der Kirche St. Georg ist es seit Jahren im Winter frostig, weil nicht geheizt werden darf.

Plus In der Kirche St. Georg in Nördlingen ist es im Winter seit Jahren kalt, weil nicht geheizt werden darf. Gibt es eine Alternative für den Sonntagsgottesdienst?

Von Dominik Durner

Es ist frostig, wenn man durch eines der Tore der Kirche St. Georg in Nördlingen schreitet und in das Kirchenschiff tritt. Zumindest im Winter. In dem über 500 Jahre alten Gotteshaus der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Nördlingen darf nämlich nicht geheizt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

