Die Peruanerin im Multi-Kulti-Kindergarten

Plus Karol Urena Saldarriaga arbeitet in der Kindertagesstätte von Sankt Josef. Nach einem Jahr muss sie schweren Herzens wieder zurück nach Hause. Gern wäre sie länger geblieben.

Sie ist mit einem Programm des Weltfreiwilligendienstes nach Deutschland gekommen: Karol Urena Saldarriaga ist 26 Jahre alt und arbeitet aktuell in der Kita St. Josef in Nördlingen. Dort gefällt es ihr besser als gedacht.