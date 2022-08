Nördlingen

11:19 Uhr

Die Polizei erwischt einen Autofahrer mit knapp einem Promille

Der Atemakoholtest eines Fahrers ergab in Nördlingen knapp ein Promille.

Die Polizei kontrolliert einen Mann in Nördlingen. Weil er betrunken am Steuer sitzt, muss er nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot in Kauf nehmen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitagabend in Nördlingen hat sich bei einem Autofahrer bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest ein Wert von knapp einem Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und für eine Blutentnahme ein Arzt hinzugezogen, so die Polizei. Den Betroffenen erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

