Die Raiffeisen-Volksbank Ries erhöht die Konto-Gebühren

Kontoinhaber müssen seit Kurzem tiefer in die Tasche greifen. Warum sich die Bank zu einer Erhöhung entschieden hat.

Seit dem 1. Oktober müssen die Kontoinhaber bei der Raiffeisen-Volksbank Ries tiefer in die Tasche greifen. Das genossenschaftliche Geldinstitut mit Sitz in Nördlingen habe ihre Kontoführungsgebühren „angepasst“, wie es auf Anfrage unserer Redaktion hieß. Gründe für den Schritt seien Kostensteigerungen aufgrund höherer Sicherheitsanforderungen (Stichwort Cyberkriminalität) sowie massive Preissteigerungen bei Energie. Gerade die Rechenzentren, mit denen Banken zusammenarbeiten, seien extrem energieintensiv. Eine Rolle spiele zudem die hohe Inflation in Deutschland. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe es zweistellige Kostensteigerungen gegeben. Die Tendenz zeige weiter nach oben, so die RVB.

Die Genossenschaftsbank teilte darüber hinaus mit, dass sie derzeit Kontenmodelle zwischen 2,40 Euro (für Mitglieder, die ein Online-Konto führten) und 8,90 Euro anbieten würden. Die Gebührenhöhe hänge von den jeweils inkludierten Leistungen ab. Für ein sogenanntes Premium Konto müssten 16,80 Euro pro Monat bezahlt werden. Für Mitglieder bis 27 Jahre ist laut RVB ein Girokonto kostenlos. Im Vergleich zu anderen Banken mit einem ähnlichen Leistungsspektrum hält die Raiffeisen-Volksbank ihre Kontogebühren für günstig, wie sie erklärt.

Keine Erhöhungen gab es hingegen bei der Konkurrenz. Sowohl die Sparkasse Dillingen-Nördlingen als auch die Sparkasse Donauwörth-Oettingen verzichten im Moment auf eine Gebührenerhöhung, wie eine Anfrage bei den beiden öffentlich-rechtlichen Banken ergab. Für die Zukunft wollen beide Sparkassen entsprechende Anpassungen allerdings nicht ausschließen.