Die Realschule Maria Stern wird vom Bistum ausgezeichnet

Plus Für ihr jahrelanges Engagement bekommt die Nördlinger Realschule Maria Stern den sogenannten Schöpferpreis.

Welch hohen Stellenwert der Natur- und Umweltschutz auch bei Schülerinnen und Schüler inzwischen hat, beweisen die Green Stars der Realschule Maria Stern immer wieder. Seit Jahren engagieren sie sich im Bereich des Arten- und Naturschutzes mit vielfältigen Aktionen. Vom Bistum Augsburg sind sie jetzt dafür mit einem ersten Platz beim sogenannten Schöpfungspreis ausgezeichnet worden. Bischof Dr. Bertram Meier ist Schirmherr des Preises. Im Rahmen einer kleinen Feier in der Schule wurde den Schüler der Preis vom Umweltbeauftragten des Bistums, Dr. Karl-Georg Michel, überreicht.