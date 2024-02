Die Rieser Sternenfreunde erklären die Lichtgeschwindigkeit im All

Der Mond ist nur rund eine Lichtsekunde von der Erde entfernt, zur Sonne sind es schon acht Lichtminuten. Warum mancher Stern ein Blick in die Vergangenheit ist.

Bevor man sich einen Kopf über die gewaltigen Entfernungen innerhalb und außerhalb unseres Planetensystems macht, stellt sich einem die Frage: Wo befinden wir uns eigentlich genau mit unserer Erde in der Schwärze des Weltalls? Im alltäglichen Leben geben wir Entfernungen meistens in Kilometern an. Von Nördlingen nach Oettingen sind es 15 Kilometer, also etwa 15 Autominuten. Weil die Distanzen im All so gewaltig groß sind, nehmen Astronomen etwas Schnelleres als ein Auto, nämlich das Licht. Nichts ist schneller als das Licht, besagt Einsteins Relativitätstheorie.

Das All wird von den Astronomen in Lichtjahren vermessen. Ein Lichtjahr ist die unglaubliche Strecke von 9,5 Billionen Kilometern oder anders ausgedrückt: Es ist die Entfernung, für die das Licht ein Jahr benötigt und das mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Der Abstand von Erde zum Mond ist etwas mehr als eine Lichtsekunde lang, etwa 384.000 Kilometer. Die Sonne ist schon etwa acht Lichtminuten entfernt, was etwa einer Strecke von 150 Millionen Kilometern entspricht.

Rieser Sternenfreunde schildern: Sonne ist von größter Bedeutung für Erde

Zum nächsten Fixstern sind es vier Lichtjahre, was einen angesichts der Distanz von 41 Billionen Kilometern verstummen lässt. Die vier Lichtjahre zum nächsten Stern bedeuten auch, dass wir den Stern gerade so sehen, wie er vor vier Jahren ausgesehen hat. Das Licht ist aus vergangenen Zeiten und quasi ein Blick in die Vergangenheit. Je weiter wir hinausschauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit zurück. Wie auf der Erde, ist es auch im Weltall von Vorteil, sich die nähere Umgebung für eine bessere Orientierung genauer anzuschauen. Da fällt einem natürlich der nächste Stern in den Blick, unsere Sonne. Sie ist nicht gerade der größte Stern, aber für unser Leben hier auf dem blauen Planeten von größter Bedeutung.

In einer dunklen Nacht können Interessierte an die 5000 Sterne am Himmel funkeln sehen, allerdings wirkt sich auch die Lichtverschmutzung durch künstliche Lichtquellen auf den Blick aus. Nord- und Südhalbkugel miteinander vereinen etwa 10.000 Sterne. Jeder dieser Sterne ist eine Sonne, mal größer, mal kleiner als unser Zentralgestirn. Die Energie der Sonne wärmt unseren Planeten und macht unter anderem die Fotosynthese möglich, wodurch Sauerstoff produziert wird, den die Menschen atmen.

Wenn man zum Firmament schaut, könnte man meinen, es sei alles starr und unbeweglich. Sicher sieht ein Australier einen anderen Himmel als ein Europäer, aber alles schaut vom jeweiligen Ort im Prinzip gleich aus. Deshalb sind die großen Sternwarten auch auf der ganzen Welt verteilt, um so den ganzen Himmel abzudecken. Aber so unveränderlich, wie uns der Nachthimmel vorkommt, ist er gar nicht. Auch wenn wir es nicht merken, rast die Sonne mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit um das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Die Sonne ist mit einer Geschwindigkeit von fast 830.000 Kilometern pro Stunde unterwegs. Je nachdem, wie weit ein Stern vom galaktischen Zentrum entfernt ist, bewegt er sich unterschiedlich schnell. Die inneren Sterne kreisen dabei schneller und die äußeren langsamer.

