Kurse für den guten Zweck: Die Sonne Brasiliens und Entspannungstrance

Ende Februar startet die karitative Aktion von Rieser Volkshochschule und Rieser Nachrichten. In den stimmungsvollen Kursen sind noch Plätze frei.

Brasilianisch Kochen, Feel-Good-Pilates oder Entspannungstrance "Urlaub" – all diese Kursangebote in Nördlingen haben eins gemeinsam: Sie sind für den guten Zweck und sie finden neben elf weiteren Veranstaltung im Rahmen des Projekts "Sonne im Februar" statt. Das Projekt beginnt am Freitag und hat nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas Gutes: Alle Einnahmen werden der Kartei der Not und der Nördlinger Hilfe in Not gespendet. Folgende Kurse stehen unter rieser-volkshochschulen.de im Internet zur Wahl. Es gibt noch Restplätze.





Freitag, 23. Februar, 18 bis 22 Uhr: Kochkurs brasilianische Spezialitäten mit Jaqueline Hohmann (Haus der Kultur )

(Haus der ) Samstag, 24. Februar, 6.15 Uhr bis ca. 7.45 Uhr: Führung auf den Goldberg zum Sonnenaufgang mit Monika Hahn (Parkplatz am Goldberg )

zum Sonnenaufgang mit (Parkplatz am ) Samstag, 24. Februar, 10 bis 11.30 Uhr: Yogastunde zum Thema Licht und Sonne mit Anja Behringer (Aula Realschule Maria Stern)

Samstag, 24. Februar, 14 bis 15 Uhr: Feel-Good-Pilates mit Marion Stach (Aula Realschule Maria Stern)

Samstag, 24. Februar, 16 bis 18 Uhr: Entspannungstrance Urlaub mit Veronika Gastl (Aula Realschule Maria Stern)

Sonntag, 25. Februar, 6.15 bis 7.45 Uhr: Sonnenaufgangstour auf den Daniel (Kirchturm Daniel)

Sonntag, 25. Februar, 10 bis 11 Uhr: Pilates Power Flow mit Marion Stach (Aula Realschule Maria Stern)

Montag, 26. Februar, 19 bis 19.45 Uhr: Zumba mit Jaqueline Hohmann (Aula Realschule Maria Stern)

Dienstag, 27. Februar, 18.30 bis 19 Uhr: Lichtmeditation mit Ingrid Graf (Aula Realschule Maria Stern)

Mittwoch, 28. Februar, 19 bis 20 Uhr: Qigong mit Gabriele Annuß (Aula Realschule Maria Stern)

Donnerstag, 29. Februar, 9 bis 9.45 Uhr: Salzgrottensitzung mit Sylvia Jeromin (Salzgrotte Nördlingen)

Donnerstag, 29. Februar, 19 bis 19.30 Uhr: Lichtmeditation mit Ingrid Graf (Aula Realschule Maria Stern)

Freitag, 1. März, 15 bis 15.45 Uhr: Salzgrottensitzung mit Sylvia Jeromin (Salzgrotte Nördlingen)

Freitag, 1. März, 17 bis 18.30 Uhr: Schatten und Licht mit Ingrid Schabert (Parkplatz Ofnethölen beim Römerkastell)

