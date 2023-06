Nördlingen

vor 3 Min.

Die Stadt klingt und schwingt: So war der Landes-Chortag in Nördlingen

Plus Drei Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin findet der Landes-Chortag in Nördlingen statt. Lieder wurden extra für den Abschlussgottesdienst komponiert.

Von Silke Hampp Artikel anhören Shape

Tim Gottschalk nickt grinsend: „Ja, ich bin tatsächlich mit Mama und Oma nach Nördlingen gekommen.“ Und natürlich mit seinem Singkreis aus Allersberg. Mutter Sabine und Großmutter Heidel Knoch hatten bereits den vergangenen Landes-Chortag 2016 in Rothenburg/Tauber besucht. Der zwölfjährige Tim ist zum ersten Mal dabei. Seit wann er singe? Fragend sieht er seine Mama an: „Schon immer, oder?“ Diese lacht: „Stimmt, schon immer.“ Drei Workshops hat Tim gebucht, was angesichts der anderen Angebote an diesem Tag ein straffes Programm ist. Dann muss er schon weiter: „Stimmbildung fängt gleich an.“

Über 940 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich beim „Verband evangelischer Chöre in Bayern“ für den Landes-Chortag angemeldet. Deren Präsident, Volker Gloßner, wünschte allen Mitwirkenden „Momente der Inspiration“ und vor allem „viele Anregungen für zuhause“. Es gab tatsächlich viel zu entdecken und erleben: Seminare zur Stimmbildung, Komponistenporträts, Rhythmusgrundlagen, Gospel und Pop oder meditativer Tanzgesang. Hochkarätige Dozenten sorgten für ausgebuchte Workshops.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen