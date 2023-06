Nördlingen

vor 48 Min.

Die Stadt Nördlingen macht den Weg fürs Egerviertel frei

Plus Manche Fraktion hat weiterhin Bedenken hinsichtlich des künftigen Egerviertels in Nördlingen. Ob es eine Tiefgarage geben wird, ist aber noch nicht entschieden.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Ob Oberbürgermeister David Wittner oder die Fraktionsvorsitzenden: Nahezu alle betonten vor der Abstimmung, dass man sich eine Entscheidung hinsichtlich des Egerviertels nicht leicht gemacht habe. Es habe umfangreiche Verfahren gegeben, diese seien sorgfältig durchgeführt worden. Nun ging es um den Durchführungsvertrag sowie den städtebaulichen Vertrag, beides sollte beschlossen werden. Die Fraktionen waren sich aber nicht einig.

Wittner sagte, man habe den Bebauungsplan in der vergangenen Bauausschusssitzung ausführlich vorgestellt, viel diskutiert. "Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es plausibel und beschlussreif." Oberrechtsrätin Nicole Schwarz erläuterte die rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem, was nun zur Tiefgarage herausgearbeitet wurde. Der Investor verpflichte sich, zunächst für sechs Monate nach dem Beschluss auf den Bauantrag einer Tiefgarage zu verzichten. Zudem müsse er mit der Stadt über die Herstellung von Parkplätzen auf einem anderen Grundstück verhandeln. Die Stadt wiederum selbst müsse nach den entsprechenden Grundstücken Ausschau halten und diese bereitstellen. Heißt also: Einigt man sich auf einen Kompromiss, wie etwa ein Parkdeck an der Kaiserwiese, gibt es keine Tiefgarage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen