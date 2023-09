Nördlingen

18:03 Uhr

Die Stadt Nördlingen bekommt ein neues Kulturbüro

In Nördlingen wird es demnächst ein eigenes Kulturbüro geben. Wer Fragen rund um das Thema hat, kann die dann persönlich stellen.

Plus Ob Künstler, Kulturinteressierte oder Veranstalter: In Nördlingen gibt es künftig für sie eine neue Anlaufstelle. Tag der offenen Tür ist am 14. Oktober.

Von Martina Bachmann

Ein Bummel durch Nördlingens Innenstadt lohnt sich ja bekanntlich immer. Zuletzt gab es wieder neue Geschäfte und neue Gastroangebote zu entdecken – und weil bei schönem Wetter viele die gleiche Idee haben, kann man auch wunderbar ein Schwätzchen halten. Ab dem 15. September lohnt es sich aber besonders, durch die Altstadt zu schlendern. Denn in den Schaufenstern vieler Geschäfte gibt es besondere Plakate zu entdecken.

Auf manchen sind durchaus bekannte Gesichter zu sehen, beispielsweise Oberbürgermeister David Wittner oder Alexander Güntert, der Hauptdarsteller des diesjährigen VAN-Stücks „Don Camillo & Peppone & die jungen Leute“, oder Kurt und Elke Moll, bekannt durch die Chorgemeinschaft und die Stadtjazzerey. Auf einem Plakat ist auch Dr. Franziska Emmerling abgebildet, bei der Stadt für die Bereiche Kultur und Volkshochschule verantwortlich. Sie ist die Ideengeberin für diese sogenannte „Awareness-Kampagne“, die die Menschen zum Nachdenken anregen soll. Denn allen Plakaten ist eines gemeinsam: Die darauf abgebildeten sind mit einem Zitat zu sehen und alle beantworten darin die Frage, was Kultur für sie bedeutet.

