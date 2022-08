Die Stadt Nördlingen schaltet die historischen Gaslampen ab

Außerdem wird ein Energiesparplan erarbeitet. Weitere ressourcenschonende Maßnahmen sollen ab Herbst umgesetzt werden.

Anlässlich des Jubiläums "150 Jahre Gasversorgung" im Jahr 2013 hat Erdgas Schwaben der Stadt Nördlingen 15 historische Gaslaternen geschenkt, die bis heute innerhalb des Stadtgebietes verteilt zu finden sind. Im Laufe der Zeit wurden die Gaslaternen auf Dauerbeleuchtung umgestellt.

In Nördlingen werden die Gaslaternen abgeschaltet

Aufgrund der absehbaren Notwendigkeit des Energiesparens und der Ressourcenschonung werden die gasbetriebenen Straßenlaternen in der Nördlinger Altstadt auf Veranlassung der Stadt ab Dienstag, 16. August, abgeschaltet. "Durch das Abschalten der Gaslaternen leistet die Stadt Nördlingen einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung", so Oberbürgermeister David Wittner. Um die Verkehrssicherungspflicht bei Dunkelheit zu gewährleisten, werden mögliche Gefahrenstellen seitens der Stadt Nördlingen geprüft. Darüber hinaus werde derzeit ein Konzept zur Umrüstung der historischen Straßenbeleuchtung auf LED erstellt, teilt die Stadt mit.

Parallel erarbeitet die Stadt Nördlingen einen umfangreichen Energiesparplan und weitere ressourcenschonende Maßnahmen, welche ab kommenden Herbst umgesetzt werden sollen.

Des Weiteren hatte die Stadt Nördlingen hinsichtlich der anhaltenden Trockenheit bereits den Kriegerbrunnen sowie den Brunnen am Tändelmarkt außer Betrieb genommen. So werden ca. 30 Kubikmeter Frischwasser und damit rund die Hälfte des Wasserverbrauchs aller sieben Brunnen in der Großen Kreisstadt eingespart. (AZ)