Die Stadtkapelle zeigt ihre Vielseitigkeit beim Frühjahrskonzert

Plus Viel geboten war beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle, ein Schlagzeuger entledigte sich sogar seines Sombreros. Die Musiker begeisterten mit schwierigen Stücken.

Die Stadtkapelle Nördlingen hatte für den Vorabend des Muttertags zum Frühjahrskonzert eingeladen und (fast) alle kamen. Für Oberbürgermeister David Wittner übernahm Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler die Begrüßung des Publikums, der Ehrengäste, darunter MdB Ulrich Lange, und der rund 80 Musikerinnen und Musiker. Die Bürgermeisterin würdigte die Bedeutung von Stadtkapelle, Knabenkapelle und gemeinsamem Vororchester für das Kulturleben der Stadt. Sie lobte die heranwachsenden Musiker für ihren Lerneifer und die am Abendprogramm Mitwirkenden für den Probenfleiß, als dessen Ergebnis ein musikalischer Hochgenuss zu erwarten sei. Nach dem glanzvollen Eingangsstück, dem "Florentiner Marsch" von Julius Fučik war diese Vorhersage kein Wagnis.

Im weiteren Verlauf konnte Rita Ortler zusammen mit Armin Schneider die junge Klarinettistin Regina Hackenberg für den Erwerb eines Dirigentendiploms der Musikakademie Marktoberdorf ehren. Durch das musikalische Programm führte, wie schon bei früheren Gelegenheiten, das Orchestermitglied Nina Hauber mit informativen, wohlformulierten Texten.