Die Tiefgarage im Nördlinger Egerviertel scheint vom Tisch zu sein

Plus Im Stadtrat Nördlingen äußern sich Oberbürgermeister David Wittner und Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann optimistisch.

Die umstrittene Tiefgarage für das neue Nördlinger Egerviertel könnte vom Tisch sein. "Eine Lösung scheint gefunden zu sein", sagte Oberbürgermeister David Wittner bei der vergangenen Sitzung des Stadtrates. Wie die genau aussieht, erläuterte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann.

Ihm zufolge konnte die Stadt Nördlingen zwischen dem Investor Eco-Residential aus Augsburg, der den Wohnkomplex auf dem ehemaligen Ankergelände errichten will, und einem privaten Eigentümer vermitteln. Auf dem Grundstück dieses Eigentümers könnten die Parkplätze errichtet werden, die für den Bau des Egerviertels rechtlich notwendig sind. Beide Parteien hätten sich sowohl rechtlich als auch finanziell einigen können.