Die Unbesiegbare geht in den Ruhestand: Dr. Sigrid Christeiner verabschiedet

Plus 20 Jahre lang hat die Diplom-Pädagogin die Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern in Nördlingen geleitet. Seit 2020 führte sie auch die Fachschule für Grundschulkindbetreuung. Jetzt bekam sie eine Gala und vieles mehr geschenkt.

Manches Mal verrät eine kleine Anekdote viel über einen Menschen. So wie die, die Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, bei der Verabschiedung von Dr. Sigrid Christeiner erzählte. 20 Jahre lang hat die Diplom-Pädagogin die Fachakademie für Sozialpädagogik in Nördlingen geleitet, modernisiert und vor allem: zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht. Immer setzte sich Christeiner für die Anerkennung des Erzieherberufs und für die Gleichberechtigung der Frauen ein. Und zwar sogar im Vatikan, wie Kosak ausplauderte.