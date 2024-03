Die Weinbar Leopolds in Nördlingen muss schließen

Plus Im Juli 2023 übernahm Charly Fernandez mit seiner Frau das Leopolds. Gut ein halbes Jahr später ist die Weinbar wieder Geschichte und ein Traum geplatzt.

Herzblut und Schweiß sind in die Nördlinger Weinbar Leopolds geflossen, seit Charly Fernandez sie im Juli 2023 übernommen hat. Im Gewerbegebiet An der Lach führte er Jahrzehnte lang eine Autolackiererei mit Unfallinstandsetzung, im zurückliegenden Jahr erfüllte er sich zusammen mit seiner Frau schließlich den lang ersehnten Traum. Doch der ist nun geplatzt.

Zum 1. März hin ist die Bar offiziell zu. Schon seit Weihnachten war sie nicht mehr geöffnet, weil es mehrere Krankheitsfälle gab. Und obendrauf eine Kündigung wegen Eigenbedarfs. Aus der Bar soll wohl ein Frühstücksraum werden. Eine Stellungnahme der Eigentümer des Gebäudes ist aktuell nicht zu bekommen, da die Geschäftsführung derzeit im Urlaub ist. Sie werde später erfolgen, heißt es auf eine Anfrage unserer Redaktion.