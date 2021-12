Nördlingen

vor 1 Min.

Die Wut auf Corona - und wer sie derzeit in Nördlingen abbekommt

Wütend reagieren viele Menschen derzeit auf die aktuelle Corona-Situation. Was dahinter steckt und was jeder Einzelne tun kann, erklärt Psychologin Anna Vonhoff.

Plus Die vierte Corona-Welle rollt durch das Ries. Die Menschen sind gereizt, beschimpfen etwa die Mitarbeiterinnen einer Kinderarztpraxis. Was eine Psychologin rät.

Von Martina Bachmann

Gereizt, wütend, sauer: Viele Menschen in der Region haben die aktuelle Corona-Situation ganz offensichtlich satt. In Familien und in Freundeskreisen wird über die Impfung gestritten, um die gemeinsamen Weihnachtsfeiertage gebangt und über die aktuelle Politik der Regierung debattiert. Und immer wieder bekommen die Wut über die derzeitige Lage Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Apotheken und in Arztpraxen ab, wie Betroffene unserer Redaktion schildern. In der Kinderarzt-Praxis von Dr. Sigrid Scharrer-Bothner in Nördlingen mussten sich die medizinischen Fachangestellten sogar schon mit Ausdrücken beschimpfen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen