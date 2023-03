Die Zahl der Straftaten im Ries steigt: Was Corona damit zu tun hat

In Nördlingen ist die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. Gerade bei den Körperverletzungen gab es einen deutlichen Anstieg.

"Hallo Mama und Papa, das ist meine neue Nummer. Mein altes Handy funktioniert nicht mehr, schreibt mir auf WhatsApp". So, oder so ähnlich sehen Nachrichten von Betrügern aus, die mit dem Enkeltrick die Betroffenen zu Überweisungen überreden wollen. Diese und andere Arten von Straftaten wurden im Ries im vergangenen Jahr vermehrt beobachtet. 2021 wurden von der Polizei 1459 Straftaten registriert, 2022 lag die Zahl bei 1506. Das entspricht einer Steigerung von etwa 3,2 Prozent.

2022 hat es mehr Körperverletzungen im Ries gegeben. Den Anstieg von 184 auf 227 Delikte – ein Plus von 23 Prozent – führt die Nördlinger Polizei auf die Abschaffung der coronabedingten Beschränkungen im Nachtleben zurück. Polizeichef Walter Beck betont, dass es jedoch erfreulich sei, dass bei Großveranstaltungen wie der Nördlinger Mess' weniger Gewalttaten erfasst wurden. Allerdings werden nach Diskotheken-Besuchen zunehmend körperliche Auseinandersetzungen in den frühen Morgenstunden registriert, so Beck.

Kriminalitätsstatistik: 65 Fälle von häuslicher Gewalt im Ries

Gegen diesen Trend gehen die Zahlen im Bereich der häuslichen Gewalt zurück. 65 Fälle wurden registriert. Polizeichef Beck betont, dass die Polizei dieses Thema weiterhin sehr erst nehme. "Wir unternehmen im Rahmen unserer Befugnisse alles, um die Vorgänge genau zu erforschen, weitere Gewalttaten zu verhindern und den Schutz der Opfer zu verbessern", so Beck.

Knapp ein Viertel der Straftaten im Ries waren Diebstähle. Im Vergleich zum Vorjahr (334 Fälle) wurden 2022 genau 412 Diebstähle angezeigt. Laut der Polizei ist der deutliche Anstieg von 20 Prozent auf mehr Laden- und Fahrraddiebstähle zurückzuführen. Die Wohnungseinbrüche spielten mit vier Straftaten in der Statistik kaum noch eine Rolle. Allerdings haben unbekannte Täter die Polizei Nördlingen und die Kripo in Dillingen mit Geldautomaten-Aufbrüchen in Atem gehalten. Diese Fälle bleiben weiterhin ungeklärt.

Rauschgiftdelikte nehmen ab - Vandalismus nimmt zu

Der Rückgang der Rauschgiftdelikte im Jahr 2022 lässt sich laut Beck auf einen Personalmangel bei der Polizei zurückführen. "Bei der Rauschgiftkriminalität handelt es sich um ein reines Kontrolldelikt", erklärt Beck. Wegen des G-7 Gipfels und mehreren Krankheitsfällen hatte die Polizei Personalprobleme. In der Statistik sind somit die festgestellten Rauschgiftdelikte von 199 im Vorjahr auf 87 gesunken. Besonders dem Bereich der Straßenverkehrskontrollen wird die Polizei laut Beck im Jahr 2023 verstärkte Aufmerksamkeit widmen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen deutlich gestiegen. Der Anstieg der Zahl der Taten von 127 auf 190 ist hauptsächlich auf den Stadtbereich Nördlingen zurückzuführen. Dort wurden auch 20 Schmierereien und Beschädigungen im Bereich der Reimlinger Mauer zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungsarbeiten dazu laufen noch.

Immer mehr Betrugsstraftaten im Internet

Die statistische Erfassung der Betrugsstraftaten im Internet hat eine Schwachstelle. Auch wenn die Zahl der erfassten Straftaten von 111 auf 87 gesunken ist, konnten die Fälle, bei denen das Opfer im Ries, der Täter und der Ort, von dem aus er agiert, jedoch irgendwo in Deutschland oder im Ausland sind, nicht erfasst werden. Bei der Kriminalstatistik handle es sich nämlich um eine Tatort-Statistik, erklärt Beck: "Alleine 2022 haben wir 500 solcher Fälle bearbeitet." Die meistverwendete Betrugsmasche sei aktuell der Enkeltrick. Dabei gibt sich der Betrüger bei älteren Menschen als deren Kind oder Enkel aus, um sie zu einer Geldüberweisung zu überreden. Diese Masche wird seit einiger Zeit vermehrt auch über WhatsApp probiert. Die Polizei Nördlingen rät, generell misstrauisch bei Forderungen nach Geldüberweisungen per WhatsApp oder auch bei einem Telefonat von vermeidlichen Enkeln oder Kindern zu bleiben.

Anzeigen können auch per Internet erstattet werden

Die Dienststellen der bayerischen Landespolizei bieten seit 2018 Serviceleistungen im Internet an. So ist es Betroffenen möglich, per Mausklick eine Anzeige bei der zuständigen Polizeidienstelle zu erstatten. Polizeichef Beck empfiehlt diesen Weg zur Polizei, obwohl die virtuelle Anzeige noch nicht für jede Straftat möglich sei. Das geht über den Reiter "Kontakt" auf der Webseite der bayerischen Polizei. Die Anzeigen werden dann an die zuständige Polizeistelle, also die PI Nördlingen, weitergeleitet.