Dieb bricht bei Kleingärtnern in Nördlingen ein

Der Unbekannte hebelte die Türen von Geräte- und Gartenhäusern auf. Er erbeutete nicht nur Werkzeug.

In mehrere Garten- und Gerätehäuser in der Kleingartenanlage Am Hohen Weg ist ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Dieb zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 10.15 Uhr, die Türen auf. Er entwendete Bargeld und Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 450 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)