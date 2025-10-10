Icon Menü
Nördlingen: Dieb erbeutet Geld und Lebensmittel aus Imbisswagen

Nördlingen

Dieb bricht in Nördlingen Imbisswagen auf und erbeutet Geld

Ein Unbekannter stahl aus einem fahrenden Imbissstand in Nördlingen Bargeld und Lebensmittel. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.
    Aus einem Imbisswagen in Nördlingen wurden Geld und Lebensmittel gestohlen.
    Aus einem Imbisswagen in Nördlingen wurden Geld und Lebensmittel gestohlen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Täter hat einen fahrenden Imbissstand in Nördlingen aufgebrochen. Laut Polizeibericht stand das Fahrzeug in der Bürgermeister-Reiger-Straße, am Parkplatz der Diskothek. Zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr brach der Dieb die hintere Tür auf und erbeutete eine Geldkassette mit Bargeld und diverse Lebensmittel. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter Telefon 09081/2956-0 melden sollen. (AZ)

