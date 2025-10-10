Dieb bricht in Nördlingen Imbisswagen auf und erbeutet Geld

Ein unbekannter Täter hat einen fahrenden Imbissstand in Nördlingen aufgebrochen. Laut Polizeibericht stand das Fahrzeug in der Bürgermeister-Reiger-Straße, am Parkplatz der Diskothek. Zwischen Mittwoch, 21.15 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr brach der Dieb die hintere Tür auf und erbeutete eine Geldkassette mit Bargeld und diverse Lebensmittel. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter Telefon 09081/2956-0 melden sollen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Imbisswagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Imbissstand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis