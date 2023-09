Dieb klaut Socken und Tee: Passantin stellt den Mann

Ein Mann hat in einem Verbrauchermarkt in Nördlingen gestohlen. Eine Frau bemerkte das.

Vier Paar Socken und eine Packung Tee hat ein Mann in Nördlingen gestohlen und ist weggelaufen. Das berichtet die Polizei. Der 57-Jährige griff im Außenbereich eines Verbrauchermarktes in der Löpsinger Straße in Nördlingen zu. Eine Passantin beobachtete den Diebstahl und stellte den Täter, so die Beamten. Das Diebesgut im Wert von circa 34 Euro wurde an den Verbrauchermarkt übergeben. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)