Dieb verliert auf der Flucht drei Flaschen Schnaps

Ein Mann wird an der Kasse eines Supermarktes aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Da rennt er weg.

Ein Mann ist in einem Nördlinger Verbrauchermarkt beim Ladendiebstahl ertappt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Unbekannte am Samstag, gegen 19.30 Uhr, an der Kasse aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Doch anstatt das zu tun, flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Dabei verlor er den Rucksack samt den drei Flaschen Schnaps, die er gestohlen hatte. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)