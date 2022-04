Diebe stehlen Parfüm im Wert von mehr als 1000 Euro

In einem Geschäft in der Nördlinger Fußgängerzone finden die Mitarbeiter nur noch die leeren Verpackungen, die Flakons sind weg.

Eine große Menge Parfüm haben Unbekannte in Nördlingen gestohlen. Laut Polizeibericht standen in dem Geschäft in der Fußgängerzone nur noch die leeren Packungen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro.

Die Beamten bitten jetzt um Hinweise von Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zu erreichen ist die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. Der Diebstahl fand in der vergangenen Woche statt. (AZ)