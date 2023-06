Diebstahl: Mutter versteckt mehrere Artikel im Kinderwagen

Eine junge Mutter versteckt in Nördlingen mehrere Lebensmittel und Kosmetikartikel im Kinderwagen und passiert den Kassenbereich. Die Frau erhält eine Anzeige.

Eine 21-jährige Mutter hat am Montag in Nördlingen versucht, mehrere Lebensmittel und Kosmetikartikel zu stehlen. Laut Polizeibericht passierte die Frau gegen 15 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße die Kasse und hatte dabei mehrere Lebensmittel und Kosmetikartikel im Kinderwagen versteckt. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren lag bei etwa 152 Euro. Die Frau erhält eine Anzeige und ein Hausverbot. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.