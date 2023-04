Diese Ausnahmen von der Altstadtsatzung gelten für die Kita im Egerviertel

Plus Im Egerviertel soll eine Kita samt Beratungsstelle entstehen, dafür gelten ein paar Ausnahmen. OB David Wittner gibt auch einen Ausblick auf das ganze Projekt.

Es kommt weiter Bewegung in das Projekt Egerviertel – wenn auch noch nicht ins große Ganze, sondern zunächst beim Kindergarten und der Beratungsstelle. Hier wird das Projekt an der ein oder anderen Stelle von der Altstadtsatzung abweichen – Oberbürgermeister David Wittner erklärte, warum.

Grundsätzlich sagte der OB zu dem Projekt: "Wir wissen, dass wir die Kita dringend brauchen." Thorsten Vogelgsang aus der Bauverwaltung schilderte die Ausnahmen im Detail. Da seien etwa die Dächer: Laut Altstadtsatzung sind eigentlich nur Satteldächer mit mehr als 48 Grad Dachneigung zulässig. Ausnahmen gebe es für Bauten im Erdgeschoss unter bestimmten Umständen.