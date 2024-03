Nördlingen

Diese Bands spielen 2024 bei der Kneiptour in Nördlingen

Die Band "Smashed Potatoes" spielt in diesem Jahr bei der Nördlinger Kneiptour in der Cohiba Kellerbar.

Von Matthias Link

Am 20. April gibt es in vielen Kneipen und Bars in Nördlingen wieder Livemusik. In der Steingass-Tiefgarage legt ein DJ auf. Karten gibt es bei den Rieser Nachrichten.

Die Kneiptour feiert Jubiläum: Es ist die 25. Ausgabe, die am Samstag, 20. April, in Nördlingen stattfindet. Und wieder sind die Bands und die Lokalitäten zahlreich und abwechslungsreich. Als Genre dominiert Rock. Die „Late Trade Company“ (Café Radlos) covert Rocksongs der späten 60er bis heute, versehen mit einer ganz eigenen Note, und hat sich im Ries durch zahlreiche Auftritte einen Namen erspielt, wie der Veranstalter berichtet. Bei „Nice Noise“ (Alexanderplatz) stehen große Klassiker der Rockgeschichte im Mittelpunkt, die die Band zu neuem Leben erwecken möchte. „Sittin‘ on a carpet“ (Pilsclub) wollen gewitzte Eigeninterpretationen von aktuellen Rock- oder Disco-Hits spielen, die vier Musiker kommen aus der Umgebung von Nördlingen und Bopfingen. "Smashed Potatoes" und "Rock Steady Blues Band" „Smashed Potatoes“ (Cohiba Kellerbar & da Limo) haben sich dem Sound der 90er und dem Independent-Rock verschrieben, von den Red Hot Chilli Peppers bis Soft Cell. Das Duo „The Schnecks“ (Samocca) covert Rock und Pop aus den 80ern bis heute: Coldplay, Elton John, The Killers oder Foreigner. „Acoustic Basement“ (Valentino) spielt neben Rock auch Punkrock, Pop, Schlager und Charts, ohne Effekte oder Playback, durchweg akustisch. Mit der „Rock Steady Blues Band“ (Bayrish Pub) ist eine sehr erfahrene Band am Start, jeder der vier Profimusiker hat über 30 Jahre Erfahrung. Andere Stilrichtungen, die zu hören sind: Bei den Fladenpiraten tritt „Scarlet Fall“ auf mit eigenständigem Sound, kreiert aus „Bad Religion“-Punkrock und modernem Metal á la „In Flames“. Später, ab 23.15 Uhr kommen dort die „Hellraisers and Beerdrinkers“. Sie kombinieren Irish Folk, Polka, Ska und Reggea und waren bereits die Vorgruppe für Fiddler’s Green und andere größere Bands. Lieblingslieder aus den 80ern von Markus D'Ambrosi Im Diablo’s spielt Markus D’Ambrosi Wunsch-Lieblingslieder ab den 80ern. Ins Café Infield kommt „Metal pur“ mit den Subgenres Melodic-Death-Metal, Groove-Metal und New Wave of American Heavy Metal. “Stack” treten im Juze auf mit einer Mischung aus Pop, (Village-)Punk und Rap. Eine DJ Party mit „Tom Nose und Franzz“ findet in der Steingass Tiefgarage statt. Im Living ist die Abschlussparty (ab 21.30 Uhr) mit Klassikern, Fox und aktuellen Charts. Die meisten Bands beginnen um 20.30 Uhr oder 21 Uhr zu spielen. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf, erhältlich sind sie in in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten und in allen beteiligten Lokalen. Veranstalter ist das Event-Unternehmen Lauschangriff von Michael Harich aus der Nähe von Nürnberg, das auch in Dinkelsbühl die Kneiptour organisiert.

