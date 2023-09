Nördlingen

Symrise stellt in Nördlingen Produkte her, die in jedem Supermarkt zu finden sind

Der Standort von Symrise in Nördlingen besteht, unter Berücksichtigung früherer Firmen, seit 25 Jahren.

Plus Die Firma Symrise feiert am Standort Nördlingen ihr langjähriges Bestehen. Im Ries hat sich der Betrieb vor allem auf einen Bereich spezialisiert.

Von Gitte Händel

Wenn ein Rieser im Supermarkt ein Getränk kauft, ist ihm oder ihr dann bewusst, dass darin mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Stück „ Nördlingen“ steckt? Vermutlich nicht. Denn üblicherweise kennen wir den Namen des Getränks oder Herstellers, nicht aber den Namen des Unternehmens, das großen Anteil am Geschmack des Getränks hat: die Symrise AG. In diesem Jahr gibt es für die Firma in Nördlingen einen doppelten Grund zu feiern.

Der Standort im Jaumann-Industriepark wurde am 15. Mai 1998 eröffnet, also vor 25 Jahren. Und die Symrise AG, zu der dieser Standort heute gehört, wurde vor 20 Jahren aus den Traditionsunternehmen Haarmann & Reimer und Dragoco gegründet. Die Feier mit Belegschaft und geladenen Gästen wird am 5. Oktober stattfinden. Er werde dann wohl ein Fass Bier anstechen müssen, meint Werkleiter Dr. Frank Ott. Das sei für ihn als Norddeutschen eine ziemliche Herausforderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

