Diese Gerichte gibt es auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt

Wenn der Hunger ruft, wird man auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen sicherlich fündig. Was der Nördlinger Weihnachtsmarkt für das leibliche Wohl bietet.

Wenn gegen elf Uhr die ersten Buden auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen ihre Luken öffnen, wandern bereits einige Besucherinnen und Besucher durch die Altstadt. Denn neben dem Glühwein gibt es dort auch ein breites kulinarisches Angebot mit alteingesessenen Essensständen wie auch Neuigkeiten.

Etwas versteckt ist die Bude von Adriano Schubert. Er steht mit seinem Churro-Stand bei der Nördlinger Touristeninformation. Der Schausteller erzählt, er sei kurzfristig von der Stadt Nördlingen angefragt worden, weil ein Buden-Betreiber abgesagt habe: "Ich habe den Anruf eine Woche vor dem Start bekommen." Seine Produkte würden gut bei den Nördlingerinnen und Nördlingern ankommen, den Teig für die frittierte Süßspeise bereitet er frisch zu. Trotz guten Geschäfts ist Schubert mit der Positionierung seines Stands nicht ganz zufrieden: "Hier hinten sind wir etwas versteckt." Nördlingen hat es ihm jedoch angetan: Die Bewerbung für die kommende Mess’ sei bereits eingereicht. Der Gastronom Valentino Giaracuni betreibt einen Stand unweit der Churro-Bude. Bei ihm gibt es Crêpes und Pinsa: "Etwas Salziges und dann etwas Süßes", sagt er. Bei Mai Schönherr kommt das Süße aus dem Ries und das Salzige aus Asien. Quarkbällchen und Nudeln, Rieser Küchlein und Frühlingsrollen: Das dritte Mal ist Schönherr dabei. Sie sagt, an den Wochenenden sei heuer weniger los als sonst.

Auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt gibt es bei Jockl Kaiser Austern

Spiralkartoffeln und Kartoffelecken gibt es bei Kreischers Kartoffelhütte. Dahlin Kreischer steht dieses Jahr neben dem Nördlinger Rathaus. Es läuft ganz gut, sagt sie, "ähnlich wie im vergangenen Jahr." Gegen Mittag kommen einige Kunden zum Essen an die Bude von Sterne-Koch Jockl Kaiser. Spezialität sind die Austern, die es samstagvormittags immer gibt. Koch Markus Werner bereitet zudem jeden Tag einen Eintopf oder eine Suppe vor: "Meistens Gulasch oder Erbseneintopf." Abends würden die Leute eher zum Trinken kommen.

Käsekrainer, Fränkische Bratwürste und Fischsemmeln: Das alles findet man beim Stand der Metzgerei Götz. Brigitte Gloning ist Mitarbeiterin und steht im Verkauf: "Wir haben auch Kartoffelwedges und Glühwein." Tagsüber läuft das Geschäft eher schleppend, "die meisten Kunden kommen hauptsächlich abends." Schön sei es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen: "Gestern war jemand aus Saarbrücken da, die Tage davor aus Stuttgart."

Türkische Touristen besuch en den Weihnachtsmarkt in Nördlingen

Kunden von außerhalb hatte auch Türkan Kardesseven. Sie verkauft seit 1987 Döner auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt und berichtet, neulich sei eine Gruppe aus der Türkei zu Gast gewesen: "Die haben eine Weihnachtsmarkt-Tour gemacht und einen Stopp in Nördlingen eingelegt." Kardesseven sagt, sie habe jedoch auch treue Kunden, die sie Jahr für Jahr besuchen würden. "Das freut mich sehr. Ich liebe meine Arbeit." Ein paar Buden weiter verkauft die Familie Karamann ihren Döner. Auch sie sind schon seit über 30 Jahren dabei, die Verkäuferin sagt, dieses Jahr laufe es nicht besonders gut. Schuld sei unter anderem das Wetter.

Wer Lust auf Crêpes und Waffeln hat, hat auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt zwei Optionen: Thomas Roth aus Reimlingen verkauft seit etwa zehn Jahren seine Crêpes und Waffeln in Nördlingen. Die Wallersteiner Sabine und Peter Schweier sind bereits seit 13 Jahren dabei. Peter Schweier sagt, es laufe heuer gut: "Ich kann nicht klagen." Der Rentner habe viele Stammkunden aus der Region, die ihn jedes Jahr besuchen würden. Am Stand von Thomas Roth ist der Crêpe beliebter als die Waffel: "Die Waffel dauert zweieinhalb Minuten. Das ist den Leuten zu lang."

Bei den Rieserinnen und Riesern allseits beliebt sind die Messwürste. Seit mehr als 30 Jahren hat die Metzgerei Schlecht einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Jochen Schlecht erläutert, dass das erste Wochenende gut gewesen sei: "Der Schnee hat die Kunden angezogen." Unter der Woche sei vor allem abends viel los, "nach dem Glühwein wollen die Leute eine Wurst essen." Bratwürste gibt es auch im Stand der Metzgerei Goschenhofer bei den Kornschrannen. Den Stand der Metzgerei Hülsenbeck hätten bereits Italiener und Schweizer besucht, schildert die Verkäuferin Annemarie Rau.

Fleisch hat auch Alexander Maier im Angebot: Der Bopfinger Schausteller verkauft bei seinem Stand bei den Kornschrannen Schaschlik, Käsekrainer, Steaks und Schupfnudeln. "Heuer läuft es nicht so gut", sagt er, "man merkt, dass die Leute sparen."

Der kurze Weihnachtsmarkt macht den Händlern zu schaffen

Die Familie Reinhard betreibt heuer einen Stand, an dem es Flammlachs gibt. Sie waren schon im vergangenen Jahr in Nördlingen, dieses Jahr sei aber weniger los, sagt der Betreiber. Zudem sei die Dauer des Marktes in Nördlingen kürzer, das merke man. Neu dabei sind in diesem Jahr Marc Follman und Sarah Cochram. Bei ihnen gibt es Dampfnudeln und Apfelgebäck. Follmann erläutert, sie seien aus Augsburg angereist und sonst in ganz Schwaben unterwegs: "Wir waren aber schon mal auf der Mess'." Bereits seit 16 Jahren verkauft die Familie Gotthardt selbstgemachte Pizza und Flammkuchen auf dem Weihnachtsmarkt. Armin Gotthardt erläutert, die Stammkunden würden zur Mittagszeit an seinen Stand in der Löpsinger Straße kommen.