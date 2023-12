Nördlingen

vor 33 Min.

Diese Geschwister sind auf dem Weihnachtsmarkt von Anfang an dabei

Plus Schon seit Jahrzehnten verkaufen Eva Ballas und ihr Bruder Waren auf dem Nördlinger Markt. Das Sortiment hat sich mit der Zeit gewandelt, etwas anderes aber nicht.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Eva Ballas macht die Geste nach, die nicht alles, aber doch sehr viel verändert hat. Eine Geste, die dafür sorgte, dass die Geschwister Eva und Thomas Ballas heute auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt Christbaumschmuck und Krippen statt Pullover und Socken verkaufen: Die 75-Jährige greift in ihre Hosentasche und legt die Hand auf den Tisch, als ob sie einen Geldschein herausgezogen hat. So geschah es vor über 30 Jahren, als eine Frau, ohne mit der Wimper zu zucken, 50 Mark zahlte. Für etwas, das Eva Ballas gar nicht im Sortiment hatte.

Heutzutage ist es leicht, den Überblick am Stand der Ballas-Geschwister zu verlieren. Hinten auf den Regalen stehen die Engel in Weiß und Gold vor einer Stoffbahn in Weiß und Sternen in Gold. Da sind die Vögel für den Weihnachtsbaum lang aufgereiht wie Krähen auf einer Stromtrasse. Messinganhänger in Weihnachtsbaumform glitzern neben ausgefallenen Kugeln, vor Eulen, Holzengeln, Holzsternen, Schneemännern mit weißer Mütze, mit roter Mütze, kleinen bunten Häuschen – von den Krippenfiguren ganz zu schweigen. Doch das war früher ganz anders. So wie der Nördlinger Weihnachtsmarkt. Denn der begann vor rund 40 Jahren nur mit einigen wenigen Ständen, erinnert sich Eva Ballas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen